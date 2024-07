945 días después del Gran Premio de Arabia Saudí 2021, Lewis Hamilton volvió a subirse al cajón más alto del podio en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El británico se llevó la victoria en Silverstone, su trazado favorito, estableciendo un récord histórico en Fórmula 1.

Sir Lewis había ganado en siete ocasiones a su 'casa', las mismas que Michael Schumacher en el circuito francés de Magny-Cours.

Con la victoria de este domingo, Hamilton ya es el piloto que más veces ha ganado en un mismo circuito (el 'Káiser' lo hizo en Gran Premio de Francia entre el año 1994 y el 2006).

Pramac, tras la caída de Jorge Martín: "Tenemos que ayudarnos para que estas cosas no pasen más"

The records keep tumbling for @LewisHamilton 👀#F1#BritishGPpic.twitter.com/kODS2FKPRT