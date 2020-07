La nueva temporada de Fórmula 1 arrancó con mucha controversia en Spielberg. Tras la ardua diatriba que mantuvieron Mercedes y Red Bull por el sistema DAS, con la FIA de por medio, Hamilton dejó fuera de juego a Alex Albon, provocando el marcador a cero del equipo austriaco en la primera carrera del año.

Sin embargo, antes de que se comenzara a quedar rueda, el propio Lewis, junto a la mayoría de la parrilla, se arrodilló durante el minuto de silencio en memoria de George Floyd y a modo de protesta contra el racismo.

Max Verstappen, Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, Daniil Kvyat, Carlos Sainz y Antonio Giovinazzi decidieron no arrodillarse en dicho momento, dejando plantado al británico en su propuesta.

Al término del Gran Premio y tras acabar quinto dada la penalización que le supuso el choque con Albon, Hamilton comentó en 'The Guardian' la postura que habían tomado sus compañeros en el 'Gran Circo'.

"Yo les dije: 'Yo voy a hacerlo, pero ustedes hagan lo que sientan'. Estoy muy agradecido con aquellos que se arrodillaron conmigo. Creo que es un mensaje poderoso, pero que no cambiará el mundo. Esta es una cuestión mucho más grande en todo el mundo. Cada uno tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, yo sentí que era correcto hacerlo", señaló Lewis.

A su vez, el de Mercedes sorprendió a revelar que hace unos años se sintió "silenciado" por parte de la categoría reina del automovilismo cuando quiso mostrar su apoyo a Colin Kaepernick después de que el ex de la NFL fuera el primero en protestar contra las injusticias sociales.

"Creo que (la de Kaepernick) fue una poderosa declaración. Luego él perdió su trabajo y era un gran atleta. Hablé con él hace unos años, luego de que eso ocurriera, durante el Gran Premio de los Estados Unidos. Mandé a hacer un casco con una parte roja y el número que él utilizaba, pero fui silenciado. Me dijeron que me echara para atrás y que no lo apoyara. Hoy me arrepiento de eso, por eso es importante para mí hacer algo en estos tiempos", apuntoó Hamilton.

Por último, el británico quiso concluir explicando que queda un largo camino por atravesar hasta eliminar los prejuicios de raza: "Nada de lo que hagamos es suficiente. Todos tenemos que hacer más. Ha habido mucha conciencia en las últimas semanas, no tenemos que dejar que esto muera en silencio y desaparezca".