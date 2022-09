Del decimonoveno puesto, al quinto. Lewis Hamilton firmó un carrerón espectacular en Monza, donde remontó hasta acercarse a los mejores a pesar de partir desde el fondo de la parrilla por su sanción al cambiar de motor. Una remontada con la que el siete veces campeón de la Fórmula 1 disfrutó.

Después de que algunos como Fernando Alonso dijera que Hamilton "sólo sabe conducir cuando sale primero" (palabras por las que se disculpó públicamente junto a él), el inglés se ha reivindicado y ha asegurado que le gustan este tipo de carreras en las que tiene que remontar.

"Prefiero las batallas con los pilotos, cuando ganas es algo completamente diferente, y te sientes orgulloso por todos. Me encanta la idea de remontar, así que hoy me he sentido como si hubiera subido una escalera", dijo tras la carrera.

Algo que "siempre" le ha gustado: "Eso es lo que siempre me ha gustado hacer. Así que empezar hoy, tener esas batallas es mucho más divertido que empezar primero y alejarse. Es un reto diferente".

La salida es siempre el momento más delicada de Monza. Los toques se suceden y Hamilton celebró salir limpio: "No me toqué con nadie, creo, pero vi que algunos trozos que salían volando de los coches de otros que golpeaban el mío".

"Y creo que eso dañó el ala delantera sobre el neumático. Esas cosas ni siquiera sé para qué sirven, pero estaba temblando, eso estaba dañado, se interponen en tu vista, eso es todo", cerró el de Mercedes.

A pesar de salir desde la penúltima posición, Hamilton fue capaz de remontar y ha querido dejar claro que eso es algo con lo que disfruta en una nueva etapa lejos del liderato de la Fórmula 1.