Se acabó definitivamente el culebrón. Fernando Alonso y Lewis Hamilton han hecho las paces. Después de que el asturiano le haya pedido disculpas por llamarle "idiota", ha compartido en sus redes sociales una imagen que lo dice todo. Porque esa imagen tiene un importante detalle.

En ella aparece la famosa gorra que Hamilton le dedicó después del Gran Premio de Bélgica y del incidente de ambos en la primera vuelta. Incidente que provocó el abandono del Mercedes en la carrera.

Tras ese choque ocurrió de todo. De la radio de Alonso a la respuesta de Hamilton y del equipo Mercedes. Después ambos se lanzaron pullitas en sus redes sociales. Pero parece que todo eso está cerrado después de la imagen que ha publicado el bicampeón en su Instagram.

Precisamente este jueves, en la previa del Gran Premio de Países Bajos, ambos compartieron sala de prensa. Ahí Alonso incidió en pedir disculpas al que fuera su compañero en McLaren, y destacando que es una "leyenda" del mundo del motor y de la Fórmula 1.

Tras la tormenta llega la calma. Aunque en pista todo puede pasar. Alpine y Mercedes han tenido rendimientos similares y no se puede descartar que este fin de semana ambos pilotos se vuelvan a encontrar en pista.

Y en caso de encontronazo, Alonso ya ha anunciado que no reaccionará por radio como lo hizo en Spa. No le gusta nada "el show" de la Fórmula 1 con las radios y asegura que no va a participar en él. Todo ello por aquel "menudo idiota" que dijo sobre el británico.