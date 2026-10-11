Lewis Hamilton entona el 'mea culpa' tras su descalabro en Singapur: "Os he fallado"

El heptacampeón rodó durante muchas vueltas tercero e incluso pudo haber tenido opciones de ser segundo hasta que una estrategia escogida por él fracasó.

Lewis Hamilton acabó el Gran Premio de Singapur con sensaciones agrias. Tuvo en su mano lograr un doble podio con Charles Leclerc para Ferrari hasta que una mala decisión estratégica le condenó.

El británico pasó de luchar contra su propio compañero de equipo por lograr el segundo puesto a caer finalmente a la sexta posición. Todo vino a raíz de un 'Virtual Safety Car' provocado por el abandono del Aston Martin de Lance Stroll.

El muro de Maranello paró al monegasco para cambiar del neumático medio al blando, pero el inglés no lo hizo cuando tuvo oportunidad de hacerlo. No estaban cerca el uno a otro y podían haber hecho una doble parada como sí hizo Mercedes.

Tras la sesión, el '44' levantó la mano, responsabilizándose de la decisión, tal y como se pudo ver en la emisión oficial: "Lo siento, chicos. Hoy os he fallado con esa estrategia. Ha sido decisión mía y nos he hecho perder valiosos puntos. Intentaré compensarlo en la próxima".

Pese a la baja degradación, la decisión de 'Sir Lewis' de estar durante el resto de la carrera con blandos fue demasiado optimista y sus gomas se hundieron. Hamilton fue sobrepasado por Leclerc, Antonelli y los dos McLaren. De tener asegurados quince puntos pasaron a recibir casi la mitad. Además, con la victoria de Verstappen el tercer puesto en el Mundial empieza a correr peligro.

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