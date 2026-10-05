Vasseur reacciona al apoyo público de Ferrari: "El comunicado era necesario..."

El equipo italiano negó el futuro fichaje de Christian Horner y reforzó a su actual jefe, que agradece el movimiento: "Cuando ves todo el ruido y todos los rumores...".

Ferrari rechazó el fichaje de Christian Horner y reafirmó la posición de Fred Vasseur en medio de los rumores de movimientos en Maranello. Y el dirigente francés ha dicho que "era necesario" para "trabajar en la tranquilidad".

Lo dijo Vasseur en palabras que ha publicado 'Motorsport' después de la cita de Malasia: "Cuando ves todo el ruido y todos los rumores que han aparecido en la prensa durante la semana, creo que, como equipo, necesitamos trabajar con tranquilidad, y no era así en absoluto. El comunicado era necesario para hacer algo, porque de lo contrario este fin de semana habría sido igual".

"El gran tema ahora mismo es la estabilidad, la tranquilidad dentro del equipo y la concentración que necesitamos. No podemos responder a este tipo de preguntas durante todo el día", dice Vasseur.

Asume que siempre habrá rumores alrededor de Ferrari: "Cuando aceptas este puesto conoces los aspectos positivos y los negativos. Esperaba algo así. Lo que a veces es un poco injusto es cuando se arroja a alguien debajo del autobús. Yo también estoy aquí para defender a mi equipo y a mi gente. Cuando ganamos, ganamos como equipo, y cuando estamos en dificultades, estoy aquí para defenderlos".

Pero sobre todo no tolerarán en Ferrari los "ataques personales": "No me sorprende en absoluto, pero a veces los ataques se vuelven un poco personales. Y eso no está bien".

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton también apoyaron a Vasseur en la cita de Malasia. Todo el equipo ha cerrado filas sobre el jefe de la escudería de Maranello.

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