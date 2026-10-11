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Alonso arranca desde el 'pit lane'

F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Sigue en directo el domingo del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 en las calles de Marina Bay con Max Verstappen en la 'pole' y con George Russell obligado a remontar.

Max Verstappen Max VerstappenGetty

ARRANCA EL GRAN PREMIO

¡Mantiene el primer puesto 'in extremis' Verstappen! Ha tenido otra vez muy mala arrancada, pero ha alargado la frenada mucho contra Leclerc y ha podido recuperar la posición al paso de la primera curva.

GEORGE RUSSELL SALDRÁ ÚLTIMO

Está siendo un fin de semana muy difícil para el de Mercedes. Los de Brackley cambiaron la unidad de potencia a causa del problema mecánico que sufrió el inglés en Malasia. Tendrá que salir último en un circuito donde adelantar es francamente difícil. Necesitará una carrera caótica para alcanzar a Antonelli y que el italiano falle, algo que no está ocurriendo este año. Antonelli puede salir de Singapur con el título, muy de cara.

ALONSO Y STROLL, DESDE EL 'PIT LANE'

Aston Martin ha anunciado que tanto Lance Stroll como Fernando Alonso partirán desde la calle de boxes. Los de Silverstone han estado trabajando en el motor de ambos pilotos. El asturiano ya pidió por activa y por pasiva durante toda la jornada de sábado cambios por los problemas del coche en este ámbito. También les acompañará el Red Bull de Hadjar.

BIENVENIDOS AL DIRECTO DE LA CARRERA DE SINGAPUR

Muy buenas tardes a todos. En una hora comenzará la carrera del Gran Premio de Singapur. Las enrevesadas calles de Marina Bay se preparan para volver a ver rodar a los monoplazas de F1. Es un escenario propicio para accidentes y presencia en más de una ocasión del 'safety car'. Max Verstappen parte desde la primera posición, pero los Ferrari demostraron que van muy bien aquí. Russell saldrá desde el 'pit lane', mientras que su compañero de equipo tiene la oportunidad de encarrillar el Mundial si consigue un buen resultado.

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