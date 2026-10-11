Alonso arranca desde el 'pit lane'
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Sigue en directo el domingo del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 en las calles de Marina Bay con Max Verstappen en la 'pole' y con George Russell obligado a remontar.
SE REANUDA LA CARRERA
No se despega Leclerc de Verstappen. Sigue en zona de adelantamiento. Hamilton va con el medio y está a tres segundos de su compañero de equipo.
BORTOLETO SE PARA
Ha aparcado justo en la salida de boxes. Se queja de la caja de cambios. Hay 'Virtual Safety Car'.
BEARMAN ADELANTA A CARLOS
El Haas tiene un ritmo mayor que el Williams. Sainz se cae de la zona de puntos.
VERSTAPPEN, EN MODO GESTIÓN
No está apretando el neerlandés. Leclerc sigue en modo adelantamiento con el Red Bull.
RUSSELL, DECIMOSÉPTIMO
Ha ganado dos posiciones el inglés. A los dos Cadillac. Lucha ahora el Mercedes contra el Audi de Bortoleto.
SAINZ GANA TRES POSICIONES
Gran salida de Carlos que ha subido hasta la décima posición. Tres puestos ha ganado en salida el Williams.
ARRANCA EL GRAN PREMIO
¡Mantiene el primer puesto 'in extremis' Verstappen! Ha tenido otra vez muy mala arrancada, pero ha alargado la frenada mucho contra Leclerc y ha podido recuperar la posición al paso de la primera curva.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SINGAPORE!! A frantic start but Verstappen keeps the lead into Turn 1 ahead of Leclerc who had the inside line 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/lzEiHDx30G— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
LLEGA VERSTAPPEN A SU SITIO
Se coloca el neerlandés en su posición. Leclerc y Hamilton atacarán desde atrás. A la espera de que lleguen los últimos coches.
VUELTA DE FORMACIÓN
Semáforo en verde. Vuelta para calentar gomas. Verstappen comienza la marcha y le seguirán el resto. Alonso, con blandos, sale desde el 'pit lane' junto a Stroll y Hadjar.
CINCO MINUTOS PARA EL INICIO
Los coches ya se preparan en sus respectivas posiciones. Nos esperan 62 vueltas por delante.
PARRILLA DE SALIDA OFICIAL
La FIA ya ha publicado la lista definitiva de salida para este Gran Premio de Singapur. George Russell partirá desde la decimonovena posición y los dos Aston Martin y Hadjar lo harán desde la calle de boxes.
DOC 84 - Final Starting Grid https://t.co/nVLPv627jK #SingaporeGP #F1 #FIA https://t.co/R7JZljwO1P— FIA (@fia) October 11, 2026
VERSTAPPEN QUIERE ESTRENARSE EN SINGAPUR
El piloto de Red Bull nunca ha ganado en las calles de Marina Bay. Hoy tiene una oportunidad de oro para romper esta sequía. Consiguió la primera y única victoria en el formato 'sprint' en este escenario. Para ello, es clave salir bien y esta es la asignatura pendiente del equipo tal y como ha reconocido el propio Verstappen.
GEORGE RUSSELL SALDRÁ ÚLTIMO
Está siendo un fin de semana muy difícil para el de Mercedes. Los de Brackley cambiaron la unidad de potencia a causa del problema mecánico que sufrió el inglés en Malasia. Tendrá que salir último en un circuito donde adelantar es francamente difícil. Necesitará una carrera caótica para alcanzar a Antonelli y que el italiano falle, algo que no está ocurriendo este año. Antonelli puede salir de Singapur con el título, muy de cara.
ALONSO Y STROLL, DESDE EL 'PIT LANE'
Aston Martin ha anunciado que tanto Lance Stroll como Fernando Alonso partirán desde la calle de boxes. Los de Silverstone han estado trabajando en el motor de ambos pilotos. El asturiano ya pidió por activa y por pasiva durante toda la jornada de sábado cambios por los problemas del coche en este ámbito. También les acompañará el Red Bull de Hadjar.
Due to changes made overnight, both cars will start today's race from the pitlane. #SingaporeGP https://t.co/akzmoGz5s3— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 11, 2026
BIENVENIDOS AL DIRECTO DE LA CARRERA DE SINGAPUR
Muy buenas tardes a todos. En una hora comenzará la carrera del Gran Premio de Singapur. Las enrevesadas calles de Marina Bay se preparan para volver a ver rodar a los monoplazas de F1. Es un escenario propicio para accidentes y presencia en más de una ocasión del 'safety car'. Max Verstappen parte desde la primera posición, pero los Ferrari demostraron que van muy bien aquí. Russell saldrá desde el 'pit lane', mientras que su compañero de equipo tiene la oportunidad de encarrillar el Mundial si consigue un buen resultado.