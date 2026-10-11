F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

GEORGE RUSSELL SALDRÁ ÚLTIMO Está siendo un fin de semana muy difícil para el de Mercedes. Los de Brackley cambiaron la unidad de potencia a causa del problema mecánico que sufrió el inglés en Malasia. Tendrá que salir último en un circuito donde adelantar es francamente difícil. Necesitará una carrera caótica para alcanzar a Antonelli y que el italiano falle, algo que no está ocurriendo este año. Antonelli puede salir de Singapur con el título, muy de cara. Compartir en X

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BIENVENIDOS AL DIRECTO DE LA CARRERA DE SINGAPUR Muy buenas tardes a todos. En una hora comenzará la carrera del Gran Premio de Singapur. Las enrevesadas calles de Marina Bay se preparan para volver a ver rodar a los monoplazas de F1. Es un escenario propicio para accidentes y presencia en más de una ocasión del 'safety car'. Max Verstappen parte desde la primera posición, pero los Ferrari demostraron que van muy bien aquí. Russell saldrá desde el 'pit lane', mientras que su compañero de equipo tiene la oportunidad de encarrillar el Mundial si consigue un buen resultado. Compartir en X

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