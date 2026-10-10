La decisión de Aston Martin y Alonso con el motor Honda en el GP de Singapur: "El ritmo no..."

El asturiano se ha hartado de la situación en la clasificación disputada en Marina Bay. Un enfado que ha llevado a una decisión que le hará salir desde el 'pitlane' este domingo.

Fernando Alonso no está teniendo el rendimiento esperado en el Gran Premio de Singapur. El bicampeón del mundo se ha encontrado con un Aston Martin que está rindiendo muy por debajo de los esperado. De hecho, tras el buen resultado en Sepang, se llegó incluso a predecir que el monoplaza iba a ser más rápido en Marina Bay.

Nada más lejos de la realidad. Fernando se ha encontrado con los problemas de motor que lleva arrastrando desde principio de temporada. Aunque en la 'sprint' ha terminado en un decente undécimo lugar, en la clasificación, Alonso ha marcado el decimoséptimo mejor puesto. Un resultado muy decepcionante.

El asturiano ha recomendado por activa y por pasiva el cambio de motor. Está claro que la versión que estaba usando este fin de semana no le estaba dando resultados y por eso ha tomado esa decisión junto con Aston. Un cambio que le prejudicará ya que le obligará a salir desde el 'pitlane'.

"Mi última vuelta fue limpia, y todo fue bien gestionado por el equipo, pero el ritmo simplemente no estuvo ahí de nuevo. Como resultado de eso, hemos tomado la", ha aseguradoen declaraciones que publica Aston Martin.

Este GP de Singapur está siendo un duro varapalo para Fernando. Un mal resultado acompañado de malas sensaciones en la carrera del domingo mermaría mucho el ánimo del asturiano y de la escudería de cara a final de temporada.

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