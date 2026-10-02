Esto nadie se lo esperaba; firme defensa de Hamilton a Alonso: "Hay pilotos de la cabeza......"

El británico ha sorprendido con una palabras en las que señala el talento que tiene Fernando y el poco margen que está teniendo para rendir a un buen nivel a bordo de un Aston Martin que es un desastre.

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Baréin en Malasia con un recuerdo muy amargo del pasado Gran Premio de Azerbaiyán. El Aston Martin del asturiano volvió a dar un paso atrás en términos de velocidad y competitividad. Tanto Fernando como su compañero Lance Stroll terminaron abandonando la carrera.

Alonso, aún así, se intentó mostrar optimista tras la carrera aunque la decepción era evidente. Lo lleva siendo toda la temporada teniendo en cuenta que la mejora se ha terminado convirtiendo en pocos buenos resultados. El asturiano es insaciable y, tras un gran premio duro, comunicó su decisión de renovar. Un acto más de su resiliencia y hambre de competir.

Lewis Hamilton ha sido siempre uno de los máximo rivales de Alonso. El británico y el español se disputaron un título muy polémico en 2007 que acabó con Lewis campeón. Desde ese momento, su relación nunca ha sido bueno y ninguno ha tenido intención de acercar posturas con el otro.

Aún así, Hamilton ha querido salir en defensa de Alonso por su situación en Aston Martin. El de Ferrari reconoce en los medios presentes en Sepan el talento de Fernando y el talento que tiene a pesar de sus resultados: "Hay muchos pilotos en la cabeza que no pueden competir con Fernando en cuanto a talento puro. Simplemente, él no está pudiendo demostrarlo en este momento".

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