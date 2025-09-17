Lewis Hamilton y su actual relación con Alonso: "Con Fernando no hablo mucho..."

Al británico le preguntaron si había hablado con Alonso sobre los problemas de Ferrari... y reconoce que no hablan mucho.

Lewis Hamilton está viviendo un calvario en Ferrari. No encuentra sensaciones con el coche y está muy lejos del rendimiento de Charles Leclerc, su compañero de equipo. En 'L'Equipe' le han preguntado si le ha pedido consejo a Sebastian Vettel o a Fernando Alonso.

Y Lewis, casi sin querer, ha desvelado que no tiene ninguna relación con Alonso: "Con Fernando no hablo mucho".

Sí ha hablado con Vettel: "Seb, en cambio, ha sido un gran apoyo... ha sido realmente increíble, un muy buen amigo a lo largo de los años. Tenía pensado hablar con Seb durante este descanso y creo que lo haré pronto. No lo he llamado este año porque no suelo usar mucho el teléfono. No quería molestarlo, y antes no quería hablar con él para no tener ideas preconcebidas. Con seis u ocho meses de experiencia, conozco bien la situación, así que probablemente hablaré con él pronto".

Sobre la compatibilidad de la Fórmula 1 y la familia, Lewis da ejemplos de algunos deportistas que han seguido compitiendo al máximo nivel teniendo familia: "Grandes deportistas a los que también respeto. Siempre me impresionan Roger Federer, Novak Djokovic y otros grandes como Tom Brady, que tienen familia y siguen rindiendo. Para mí, simplemente no ha sucedido".

"Mi prioridad ha sido mi amor por la Fórmula 1. El amor de mi vida es la F1. Amo este trabajo casi más que nada. Mi sobrina y mi familia siempre serán la prioridad, pero... no me gusta hacer las cosas a medias; no daría el 100%. No digo que a otros no les guste", detalla el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Está más centrado que nunca en su carrera deportiva y en Ferrari: "Tengo que ser tenaz, entrenar, ser súper diligente, involucrarme. No quiero tener que elegir: o las carreras sufren para que la familia triunfe, o la familia sufre para que las carreras triunfen. Por ahora, no tengo que elegir, y estoy feliz de centrarme en una sola cosa. Y, aunque lo sacrifique todo por ello, es muy difícil tener éxito".