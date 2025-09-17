Un ex de Aston Martin tiene claro cuál es el equipo favorito para 2026: "Se han dado cuenta..."

Dan Fallows, quien fuera director técnico de Aston Martin, dice que el equipo campeón a partir del año 2026 será Mercedes.

En apenas unos meses entrará en vigor el nuevo reglamento de la Fórmula 1. El orden actual se la parrilla podría cambiar radicalmente. Y han comenzado las quinielas sobre qué equipos pueden estar arriba. En el paddock coinciden en colocar al motor Mercedes como el más potente.

Dan Fallows, quien fuera director técnico de Aston Martin, ha dicho en el podcast de James Allen que su apuesta es Mercedes.

"Yo voy a apostar por Mercedes. Como estructura, han sufrido mucho con este reglamento. Probablemente, se hayan dado cuenta en el último año o dos de que su mejor oportunidad ahora es terminar con este reglamento, pero centrarse realmente en 2026", dice el ya exingeniero de la escudería Aston Martin.

Una "gran oportunidad" para las flechas de plata: "Son una fuerza absolutamente impresionante a tener en cuenta. Se han mantenido un poco al margen de la conversación durante los últimos dos años, y se ha hablado más de los pilotos y, ya sabes, de cómo le va a Kimi Antonelli, pero creo que lo ven como una gran oportunidad".

"Van a tener que esforzarse mucho, pero cuando realmente se ponen en marcha, es muy, muy difícil pararlos", sentencia Fallows.

¿Mercedes, Honda o Ferrari? Si los primeros son los que aciertan, McLaren volverá a estar en la pelea. También los Alpine, que estrenarán motor a partir de la temporada 2026.