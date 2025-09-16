Fernando Alonso tiene motivos para soñar: el nuevo túnel de viento de Aston Martin dispara la ilusión

Enrico Cardile, ex de Ferrari y nuevo jefe técnico de Aston Martin, ha alucinado con las novedosas instalaciones de Silverstone.

Afortunadamente, tras años de alquilar el túnel de viento de Mercedes para probar las mejoras traídas de fábrica, Aston Martin podrá probar sus nuevos avances en el nuevo túnel que han edificado en Silverstone.

Las nuevas instalaciones del equipo británico son las más vanguardistas del 'Gran Circo' y, de la mano de AdrianNewey y su mente galáctica, Fernando Alonso tiene motivos para soñar.

Así lo ha asegurado Enrico Cardile, ex de Ferrari y nuevo jefe técnico de Aston Martin: "El túnel de viento, literalmente, te deja sin aliento por toda la tecnología, por todo lo avanzado que está".

Atrás quedarán escenas como las vividas esta temporada con problemas de fiabilidad en el AMR25.

El nuevo reglamento, los fichajes galácticos, la inversión millonaria de Lawrence Stroll, el apoyo de Aramco… sí, Alonso tiene motivos para soñar, al menos con una mejor fiabilidad y correlación de datos.