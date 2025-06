Leclerc se harta de Ferrari: "Es frustrante no tener el coche..."

Charles Leclerc está siendo uno de los pilotos más descontentos del Mundial de Fórmula 1. El piloto de Ferrari está decepcionado con el rendimiento del coche y cada carrera en la que no consigue un buen resultado aprovecha para señalar el poco ritmo que tiene en carrera.

Leclerc ya ha conseguido algunos buenos resultados, sin ir más lejos, un podio en el pasado Gran Premio de España, que ya es más de lo que ha conseguido su compañero Lewis Hamilton. El británico también aprovecha para criticar el funcionamiento del coche y durante el GP de Canadá lo hizo hasta tomándoselo con humor.

Una estrategia que no sigue de ninguna manera Leclerc, que expresó tras la carrera del pasado domingo lo desesperado que está: "Al final, siempre intento sacar el máximo de lo que tengo. Hay carreras más frustrantes que otras. La situación es frustrante porque no tenemos el coche para ganar, pero no es la situación de los demás lo que me frustra más".

"Si miras los puntos, estamos muy lejos, así que de ahora en adelante tendremos que dominar para recuperar. No creo que haya nada en el horizonte que nos haga pensar que dominaremos", reconoció Leclerc en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport' en las que asegura no ver una mejora en los siguiente grandes premios.

La situación en Ferrari con los rumores de la salida de ambos pilotos e incluso del propio jefe de equipo Frédéric Vasseur ha provocado mucha tensión en la escudería. Todo hace pensar a que buenos resultados podrían instaurar de nuevo el buen ambiente en la escudería aunque no parece que vayan a llegar pronto.