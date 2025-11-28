Hamilton, más que contundente sobre su fichaje por Ferrari

El piloto británico desmiente los rumores sobre su salida y se muestra emocionado de correr en 2026 para la escudería italiana.

Ferrari continúa de capa caída. La escudería italiana no encamina su mejor año en la Fórmula 1, y tanto sus pilotos como los resultados no se esconden.

Durante las últimas semanas, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton han expresado su pesar con el devenir de la temporada, llegando a chocar públicamente con el propio jefe de Ferrari, John Elkann, quien les pidió que "hablaran menos" y se "concentraran más en pilotar".

Tras intercambiar palabras en privado y frente a los medios, todo apunta a que la situación en Maranello se ha calmado y los rumores sobre la salida del piloto inglés se han disipado.

Tal es así que el propio Hamilton ha admitido en la rueda de prensa previa al GP de Qatar que no se arrepiente de fichar por Ferrari pese a vivir "su peor año en la Fórmula 1".

"No entraría en eso… pero absolutamente sí. No me arrepiento de la decisión", declaró el heptacampeón de la F1 ante la pregunta sobre si habría firmado igualmente por Ferrari sabiendo cómo sería el año.

Haciendo balance sobre su primera temporada vestido de rojo, el británico se ha mostrado positivo y emocionado de correr en 2026. "No miro atrás, solo miro hacia adelante. Los resultados han mostrado que hay cosas positivas que sacar de esto, y simplemente sigues adelante", añadía Lewis.

Un año complicado para Ferrari

Los resultados de Ferrari de este año se alejan bastante del éxito que acompaña al nombre y la historia de la escudería italiana. Actualmente, ostentan la cuarta posición en el mundial de constructores, por detrás de McLaren, Mercedes y Red Bull; y sus pilotos no entran en el podio general.

Con 15 Campeonatos de Pilotos y 16 Mundiales de Constructores, los italianos son la escudería más galardonada de la competición. Sin embargo, desde 2007 y 2008 en Ferrari no celebran un campeonato ni un mundial, respectivamente, con Kimi Raikkonen al frente del monoplaza.