La jugada maestra de Verstappen y Red Bull con la radio en Singapur: "Sin preguntarle..."

El neerlandés y su ingeniero de pista Gianpiero Lambiase dieron una 'masterclass' de comunicación oculta cuando la radio dejó de funcionar. Todo mientras lideraba la carrera.

Red Bull tiene que estar lamentándose de manera considerable. La escudería austríaca podría estar viendo una posible opción al título de no ser por el terrible comienzo de año que tuvo Max esta temporada. Todo con un monoplaza que le lastraba en muchos aspectos.

Verstappen ha dominado con exagerada solvencia los dos últimos grandes premios apuntándose dos victorias de carrera y una al 'sprint'. Son 62 puntos en dos semanas que le podría haber servido en la pelea por el Mundial, si hubiera tenido alguna opción de luchar por ese objetivo a lo largo de la temporada.

Aún así, Max sigue dejando destellos del tremendo piloto que es. El tetracampeón trazó una estrategia de comunicación increíble con su ingeniero de pista Gianpiero Lambiase. Es tal la 'química' que existe entre ambos que fueron capaces de comunicarse sin que la radio funcionara.

Piloto e ingeniero se transmitían mensaje con solo apagar y encender la radio. Así fue como Max le dijo a Gianpiero si entraba o no a 'boxes' durante el Virtual Safety Car. Todo mientras el neerlandés lideraba la carrera perseguido de los McLaren y los Ferrari.

Una muestra de astucia y genialidad que le ha permitido a Verstappen cosechar su segunda victoria de la temporada y la primera en Singapur. A Max solo le queda un circuito en el que ganar, en 'MadRing'.

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