Alonso estalla por enésima vez contra Honda: "Esto es ridículo..."

El asturiano ha vuelto a cargar contra el rendimiento del motor pero esta vez de manera más contundente que nunca. Fernando está desesperado.

El Gran Premio de Singapur era una de las grandes fechas marcadas en el calendario para Aston Martin y Fernando Alonso. Piloto y escudería estaban convencidos de podían firmar un buen resultado en Marina Bay, mejor incluso que el cosechado en Sepang.

La realidad ha estado muy alejada de esas ilusiones. Fernando, tras una 'sprint' y una 'qualy' algo confusas se ha visto obligado a cambiar de motor, lo que ha provocado que en la carrera de domingo saliera desde el pitlane.

El bicampeón lleva quejándose del motor Honda de manera muy contundente este fin de semana. Por radio y durante la carrera ha sido absolutamente tajante. Un enfado pocas veces visto en Alonso que sentencia duramente a Honda.

"Jaja, la energía. Este motor es tan ridículo...", ha confesado Fernando por radio entre risas irónicas. Un nuevo dardo directo a la fábrica japonesa que no parece estar ni cerca de arreglar los problemas que perjudican a Aston Martin y Alonso carrera tras carrera.

Conscientes de lo perdida que está esta temporada, la preocupación empieza a situarse en 2027. Alonso, recién renovado, volverá a ser la punta de lanza de un equipo que depende absolutamente de él para puntuar. Está por ver si de cara la temporada que viene, Honda es capaz de arreglar una situación que desespera a Fernando.

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