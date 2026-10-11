El serio aviso de Verstappen a Red Bull sobre el GP de Singapur: "Si ocurre... se acabó la carrera"

El piloto neerlandés señala un aspecto que deben mejorar urgentemente si no quiere poner en serio riesgo la victoria en Marina Bay: el comportamiento del coche en la salida.

Max Verstappen volvió a sacarse una 'pole' de la chistera en la clasificación del GP de Singapur. El neerlandés tiene la oportunidad de lograr su segunda victoria consecutiva en esta temporada 2026. Tiene mérito puesto que no está siendo un año fácil para Red Bull debido a la entrada del nuevo reglamento.

Clasificar primero en las calles singapurenses es un paso adelante para ganar la carrera, pero no es definitorio. La salida es el punto clave de la sesión y este aspecto está siendo el 'talón de Aquiles' de los austriacos.

El neerlandés no salió bien en la 'sprint' y Russell le ganó la partida. Se salvó por el accidente del corredor de Mercedes. Aun así, Max lanza un serio aviso al equipo: "Como siempre, el coche simplemente no arranca bien. No arranca, no aceleramos al salir".

"La salida volvió a ser horrible, así que sin duda es algo en lo que tenemos que mejorar. Si el domingo ocurre algo así, la carrera se acabó, a menos que pase alguna locura", advierte el tetracampeón según recoge 'Motorsport'.

Reconoce que esto es una debilidad y pone de ejemplo el trabajo del filial de la escudería de las bebidas energéticas: "Tenemos algunas limitaciones en las que tenemos que trabajar, probablemente eso sea culpa nuestra. Tenemos que hacerlo mejor porque Racing Bulls a veces hace mejores salidas que nosotros".

Marina Bay es uno de los pocos escenarios que nunca ha ganado. Quiere ganar, pero no le obsesiona esta estadística: "No lo veo como una victoria en el sentido de ganar realmente un gran premio. Mi emoción es la misma. No me importa si he ganado antes en ese circuito o no".

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