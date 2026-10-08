Verstappen responde: ¿Emulará a Fernando Alonso?

Al neerlandés le han preguntado si se ve corriendo a los 46 años en la Fórmula 1... y su respuesta no ha podido ser más clara.

Hace apenas una semana, el pasado 30 de septiembre, Max Verstappen cumplió 29 años y su contrato con Red Bull, rubricado hasta 2030, le asegura estar en Fórmula 1 hasta los 33 años.

Durante la previa del Gran Premio de Singapur, al tetracampeón del mundo le preguntaron si se ve emulando a su amigo y rival Fernando Alonso.

Eso implicaría correr al menos hasta los 46 años... y 'Mad Max' no lo ve nada claro: "Quedarme aquí hasta entonces significaría que he dedicado más de la mitad de mi vida a la F1 y eso probablemente es un poco demasiado".

En declaraciones a 'Sky Sports', el neerlandés afirmó que no tiene prisa por decidir su futuro: "He extendido por unos años más, y luego volveré a mirar y me diré a mí mismo: '¿Puedo comprometerme al 100%?'".

Lo que Verstappen tiene claro es que no estará en la parrilla por el hecho de estar: "Si no, o si hay otras cosas divertidas alrededor que merecen más tiempo, entonces tal vez no continúe".

"También quiero pasar más tiempo en casa y ver crecer a los niños", ha zanjado el piloto de Red Bull.