El jefe de Williams destaca la cualidad de Carlos Sainz al volante que más admira

James Vowles ha aplaudido el ímpetu del piloto español por obtener los mejores resultados para la escudería británica, pese a las dificultades que atraviesan desde la pretemporada.

Carlos Sainz continúa luchando por lograr una mejoría en pista con Williams. Los contratiempos surgidos durante la pretemporada han impedido que la escudería británica le haya podido dar un coche competitivo al piloto español.

Tras un 2025 impresionante por parte de Sainz, el madrileño está siendo incapaz de replicar los resultados de la campaña anterior debido al sobrepeso del FW48 y las complicaciones que presenta el nuevo reglamento.

Pese a ello, Carlos continúa demostrando su mejor versión frente al volante, buscando obtener los máximos puntos posibles en cada carrera, algo que James Vowles, jefe de Williams, resalta con orgullo.

"Lo da todo y quiere que Williams tenga éxito tanto como yo. Por eso, su compromiso va más allá de simplemente pilotar el coche. Va mucho más allá de eso", explica en una entrevista junto al jugador de pádel, Frankie Langan.

Además de su ímpetu por conseguir los mejores resultados para su equipo, Vowles ha destacado la característica de Sainz que más admira. "En cuanto a Carlos, su comunicación con los ingenieros es la mejor con la que he trabajado. Tiene esa capacidad de transmitir lo que siente cuando está en el coche y vincularlo con los datos al mismo tiempo", añade el jefe de los de Grove.