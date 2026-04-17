Jorge Martín explica en 'Jugones' la importancia de la Biblia en su 'resurrección'

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 quiere dejar atrás lo ocurrido la pasada temporada.

"Siempre hay que creer en algo más"

Aprovechadno el parón de MotoGP tras la cancelación del Gran Premio de Catar, Jorge Martín ha charlado con 'Jugones'.

Entre otros temas, el piloto de Aprilia ha hablado sobre el regalo más especial que le hizo su madre: una Biblia.

"Me gusta leer y mi familia siempre ha sido muy creyente", explica el campeón del mundo de MotoGP en 2024.

"En el mundo en el que vivo, jugándome la vida en cada momento, siempre hay que creer en algo más. A nivel de autoayuda, la Biblia te aporta muchas cosas", añade.

Sobre el pasado año, que estuvo marcado por las lesiones y los rumores de su salida de Aprilia, el madrileño quiere pasar página: "No es algo que no quiero recordar. Paso de 2024 a 2026".

Por último, Martín ha incidido en que no se puede dar por muerto a Marc Márquez a pesar de su arranque de temporada: "Cualquiera que le saque de las quinielas no tiene ni idea de motos".