"Le daría mi puesto": el jefe de Sainz, encantado con el rendimiento de Carlos en Williams

James Vowles ha puesto en valor la destacada llegada del piloto madrileño a Grove, cuyo trabajo y capacidad de liderazgo están ayudando al equipo a avanzar hacia sus objetivos.

Si algo ha dejado claro Carlos Sainz durante su paso por la Fórmula 1 es su capacidad para ser un buen compañero de equipo. El madrileño siempre ha logrado mejorar la atmósfera y los resultados de las escuderías por las que ha pasado. Lo hizo en Ferrari junto a Charles Leclerc y lo volvió a demostrar con creces en su año debut con Williams la temporada pasada.

El trabajo incansable del español le ha hecho ganarse el reconocimiento del taller de Grove, como ya hizo en Maranello. Sobre ello ha hablado James Vowles. El director del equipo británico ha catalogado a Carlos como "un tío increíble", después de algo más de un año juntos.

"Nunca reprocha los errores, no hace ataques y no echa culpas. En mi opinión, la verdadera prueba de un líder no es cuando las cosas van bien, sino cuando no van bien. Es en esos momentos cuando aprendes muchísimo más", explicaba el ingeniero británico como recoge 'AS'.

Un puesto de líder que Sainz se ha ganado a pulso, después de liderar a un modesto Williams hasta la quinta plaza del Mundial de Constructores en 2025.

"Aunque no quiera admitirlo, le daría mi puesto (de jefe de equipo). Es absolutamente fantástico. Es muy bueno liderando un equipo. Tiene todo el potencial para ello, sin duda", añadía James, demostrando su plena confianza en el piloto.

Unas cualidades notorias del madrileño que deberá exprimir al máximo este año para remontar el complicado arranque de Williams. "Hay un poco de ayuda que debemos brindarle, pero tiene la capacidad para lograrlo", concluía Vowles, que ha vuelto a poner en valor una vez más el talento de Sainz.