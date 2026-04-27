Djokovic, el mayor beneficiado de la ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros

El exnúmero uno del mundo Nicolas Mahut ha destacado que el tenista serbio podría tener más probabilidades de ganar el Grand Slam francés ante la baja de Alcaraz.

La lesión en la muñeca derecha de Carlos Alcaraz le impedirá jugar Roland Garros el próximo mes de junio. El tenista español se retiró del Conde de Godó y anunció su ausencia de los Masters 1000 de Madrid y Roma, lo que le complicó su presencia en el Grand Slam.

El vigente campeón del major disputado en Francia será la ausencia más destacable debido a sus dos victorias consecutivas en 2024 y 2025. Sin embargo, hay un ganador del Roland Garros que se podría beneficiar de su lesión.

Según ha indicado el exnúmero uno del mundo Nicolas Mahut, Novak Djokovic podría verse favorecido de la ausencia de Alcaraz, en su objetivo de ganar su vigésimo quinto Grand Slam.

"Después, esto dará esperanza a otros jugadores. Hay uno que quizás no se sienta decepcionado, y ese es Djokovic", comenta Mahut en una entrevista para el medio francés 'L'Équipe', señalando que el tenista serbio tendría una gran oportunidad para ganar el torneo.

Por último, el extenista ha lamentado la baja de Carlitos, ya que es un tenista excepcional y admirado por el público francés. "Ya estamos decepcionados por él (Alcaraz). También estamos decepcionados por los aficionados franceses y por Roland Garros. Porque cuando él está en la cancha, es todo un espectáculo".