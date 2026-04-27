El legendario entrenador que explica la decisión de Alcaraz de no jugar Roland Garros: "Nunca es buena señal..."

Patrick Mouratoglu ha analizado la retirada de Carlitos del Abierto de Francia y la posible gravedad oculta que podría acarrear una lesión delicada en la muñeca. Aún así, el francés aplaude la decisión del murciano.

Carlos Alcaraz no estará en Roland Garros. El murciano, campeón de las últimas dos ediciones, ya comunicó la pasada semana que la lesión que sufría en la muñeca le iba a impedir jugar el segundo 'Grand Slam' del año.

Como no podía ser de otra manera, su renuncia a jugar en París dio la vuelta al mundo. Todo después de haberse visto obligado a abandonar en el Conde de Godó y a decir adiós también a su participación en los Masters 1.000 de Madrid y Roma.

Patrick Mouratoglu, exentrenador de mitos del tenis como Serena Williams, ha analizado la situación de Carlitos señalando ciertos aspectos de la lesión que podrían apuntar a una cierta gravedad en el estado de su muñeca. Aún así, Patrick respalda la decisión de Carlitos asegurando que ha priorizado su carrera a un torneo.

"¿Cómo elegir entre un Grand Slam y tu carrera? Seamos claros, para un jugador como Carlos,. Es el campeón defensor. Lo ha ganado dos veces seguidas. Está en la lucha por el número uno del mundo. Por lo tanto, decidir no jugar es extremadamente difícil", aseguró el francés en sus redes.

Patrick remarcó también lo que indica que Carlitos tenga su antebrazo inmovilizado: "Una carrera es larga. No voy a ponerla en peligro a corto plazo. ¿Qué tan grave es la lesión? Honestamente… nadie lo sabe con certeza, pero una cosa me llamó la atención: el yeso".

"Cuando ves a un jugador con una escayola, normalmente significa una cosa: la zona necesita ser inmovilizada por completo, y eso nunca es buena señal. Cuando una articulación está inmovilizada, los músculos dejan de funcionar, empiezan a debilitarse y tardan en recuperarse", concluye Mouratoglou.