Junts confirma que no votará a favor del decreto que prorroga los alquileres

Los detalles "El real decreto ley que mañana va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día", han apuntado fuentes de Junts a laSexta, que no han aclarado si eso supone votar en contra o abstenerse.

Junts ha reafirmado su decisión de no apoyar el decreto para prorrogar los alquileres, a un día de la votación, según fuentes del partido de Puigdemont. Aunque no han aclarado si votarán en contra o se abstendrán, subrayan que el decreto no se alinea con sus políticas de vivienda, que incluyen propuestas como desgravar alquileres e hipotecas y exenciones fiscales para mayores de 65 años. Además, Junts destaca la necesidad de resolver temas pendientes como la eliminación del IVA para autónomos con ingresos menores a 85.000 euros. A pesar de que el ministro Pablo Bustinduy considera viable un acuerdo, Junts insiste en que no están negociando.

Junts se mantiene firme en su postura y no votará a favor del decreto que prorroga los alquileres. Así lo han confirmado fuentes del partido de Puigdemont a laSexta a tan solo 24 horas de la votación. "El real decreto ley que mañana va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día", han apuntado estas fuentes, que no han aclarado si eso supone votar en contra o abstenerse.

"Nuestras políticas en vivienda las hemos dejado claras, tanto en la tribuna como en el registro del Congreso: que pague el Estado español las políticas sociales, que se desgraven alquileres e hipotecas, que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia…", han señalado.

Desde Junts hacen hincapié en que también han dejado claro que "tienen pendiente resolver muchos temas, como el de los autónomos: eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y rebaja de la cuota de autónomos que se subió por la puerta de atrás".

"El Gobierno sabe lo que planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada", han asegurado. Estas declaraciones tienen lugar después de que este lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya sostenido que ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts al respecto, al abrirse a incorporar medidas fiscales que beneficien a los propietarios y en el IVA franquiciado a los autónomos.

Según Junts, estas palabras de Bustinduy "acreditan que no han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo". "La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos?", han sostenido. "¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?", han añadido.

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