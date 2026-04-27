El llamativo mensaje de Márquez sobre su estado físico: "Mierda, la he cagado..."

Marc Márquez continúa planteando su retirada de MotoGP: "Lo alargaré hasta que mi cuerpo aguante"

El ilerdense se fue al suelo en la segunda vuelta del Gran Premio de Jerez cuando peleaba por el liderato. Las dolencias en su hombro siguen pasándole factura este inicio de año.

Marc Márquez está atravesando momentos de muchas dudas en MotoGP. El de Cervera sigue sin estar del todo recuperado de su lesión en el hombro y eso le está pasando mucha factura a la hora de pilotar la Ducati.

En Jerez, donde era favorito, Marc se fue al suelo en la segunda vuelta de carrera. Su espectacular 'sprint' durante el sábado le elevó como el gran candidato a llevarse la victoria en la carrera larga pero un error le dejó sin puntos y con una brecha aún más abierta en la clasificación con respecto a las Aprilia.

Sus opciones de competir por el Mundial pasan por que Márquez se recupere de manera total para llevar a cabo un estilo de pilotaje parecido al del año pasado. El ilerdense es consciente de que ya no dispone de la exuberancia física de hace varias temporadas.

Marc explicó su caída tras la carrera en Jerez dejando un llamativo mensaje: "Físicamente, por suerte estoy bien, por eso también cuando se me ha cerrado un poquito delante, que ya iba con el gas, no he intentado ni salvarla, me he posicionado bien para entrar bien a la grava".

"Quizás hace 10 años pensaba, 'mierda la he cagado'; ahora pienso, ¿estoy bien físicamente? Sí. Bueno, pues mañana es lunes, otro día", confesó Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.