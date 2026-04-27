MotoGP
Quartararo está harto de Yamaha: "La moto no tiene ningún punto fuerte"
El piloto francés vivió una nueva pesadilla en Jerez con su Yamaha: "El año pasado terminé a dos segundos de Alex y ahora a 35...".
Fabio Quartararo cruzó la línea de meta en decimocuarto lugar en el Gran Premio de España, en Jerez. Otra vez la Yamaha haciendo de las suyas. Está muy lejos de ser competitiva. Y el piloto francés está harto de una situación que podría poner punto y final en cuanto termine la temporada.
Esto dijo Quartararo a 'Motorsport': "Aunque mejoremos un punto, todavía hay cuatro por detrás para mejorar. Necesitamos progresar mucho. El año pasado terminé dos segundos por detrás de Álex, y este año a 35 segundos...".
"No soy tonto, todavía sé pilotar. Así que no depende solo de mí, y no es solo una cuestión de agarre trasero lo que explica una diferencia tan amplía", apunta Fabio, que volvió a ser la mejor Yamaha de la parrilla. Pero ni con eso puede acercarse a un ritmo competitivo.
Trató de cambiar su estilo, pero ni con esas: "No hay mucho que decir. Intenté conducir de otra manera, para ver si otro estilo de conducción podía ayudar. Por desgracia, no. Pero, sinceramente, no tengo mucho que decir sobre la carrera".
La Yamaha, dice, ha pasado de tener dos problemas muy claros a que se conviertan en innumerables: "El principal problema es que el año pasado la moto estaba bien, solo tenía dos grandes problemas: agarre y potencia. Pero hoy el problema es que no tenemos puntos fuertes".
"No puedo decir que me sienta bien al frenar, ni en la entrada, ni en medio de la curva, ni a la salida, porque no hay agarre, no hay rotación. Así que hay muchos problemas a todos los niveles", cierra un Fabio que sigue sonando con muchísima fuerza para hacer las maletas hacia el equipo Honda.