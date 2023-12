"Mercedes la jod*** con Lewis Hamilton". Así de contundente se ha mostrado Christian Horner, jefe de Red Bull, al recordar lo ocurrido en Abu Dabi 2021. Allí Max Verstappen logró su primer título de Fórmula 1, derrotando al británico en la última vuelta de la última carrera.

"Dejaron al pobre Lewis con neumáticos que habían durado casi toda la carrera y entramos en boxes con Max, por lo que tenía un juego de neumáticos nuevos. Max hizo el movimiento y...", ha dicho el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Su adelantamiento es historia de la Fórmula 1: "Lo interesante es dónde Max lo adelantó: Lewis tomó completamente por sorpresa".

"Después de la carrera, Max nos dijo que no tenía intención de adelantarlo allí, pero tuvo un calambre detrás del Safety Car y no podía sentir bien su pie izquierdo, así que pensó: 'Oh, a la mierda, yo'. Voy de todos modos", cuenta Horner en estas declaraciones a 'Sky Sports'.

"Cuando iban por la recta, él estaba tratando de despertar su pie izquierdo para pisar el freno en la siguiente 'chicane'...", sigue contando el de Red Bull.

Fue el primero de los tres campeonatos consecutivos que acumula ya el piloto neerlandés. Y quiere más. Porque de cara a 2024 se espera un Red Bull muy dominante. Sus rivales siguen luchando por alcanzarles, pero el RB20 pinta muy rápido... otra vez.