21 victorias en 22 carreras. Esos han sido los números de Red Bull. Y aunque parecen inalcanzables, no es descartable que se pueda repetir la situación en 2024. Porque sin grandes modificaciones en el reglamento, la escudería de Max Verstappen y Sergio Pérez volverá a ser la gran favorita con mucha diferencia.

Jake Dennis, piloto de desarrollo de Red Bull y campeón de la Fórmula E, ha contado cómo han sido los primeros trabajos en el simulador: "Puedo confirmar que el RB20 va bien en el simulador...".

"Como yo he estado haciendo todo el trabajo de simulación con estos chicos durante los últimos cinco años, Christian me avisó con un poco más de antelación de que me iba a subir al coche", cuenta Dennis.

"Todo el mérito para estos chicos por construir algo tan especial, me gusta atribuirme un pequeño crédito por el trabajo en el simulador. Las horas que me hacen trabajar no son las más agradables, pero es genial ver que obviamente vale la pena", destaca el piloto de desarrollo.

Mete miedo Red Bull a sus rivales. Si no lo tenían ya. Porque el equipo de Christian Horner aspira al cuarto campeonato consecutivo de Verstappen.

Desde mediados de la temporada, en verano, Red Bull comenzó ya a desarrollar el RB20 debido a su enorme ventaja con respecto a sus rivales. Por lo que no hay duda que a partir de febrero aspirarán a las victorias en cada fin de semana.