La defensa de Toni Nadal a David Ferrer en el caso Alejandro Davidovich: "Sería incapaz de..."

El entrenador y preparador español ha querido destacar la función del capitán español en la Copa Davis ante la oleada de críticas que había recibido por algunas de sus decisiones.

España se quedó a las puertas del título en la Copa Davis. El combinado nacional perdió en la final ante Italia y, con Carlos Alcaraz lesionado, muchos han criticado la ausencia de Alejandro Davidovich en el equipo (mejor tenista español en el ranking después del murciano).

La oleada de críticas dirigidas hacia David Ferrer han despertado la defensa de Toni Nadal: "Sin ningún atisbo de duda, no conocen a David; me refiero a su integridad y bonhomía. Los que le conocemos bien sabemos que él sería incapaz de actuar por despecho y, menos aún, perjudicar al equipo español".

En este contexto, el tío de Rafa Nadal destaca la integridad del capitán nacional en respuesta a los que señalan que la ausencia de Davidovich se justifica en el ego de Ferrer después de que el malagueño rechazara a última hora participar en las dos últimas eliminatorias.

De hecho, Toni señala al número catorce del mundo como la persona a la que se debería pedir responsabilidades: "Probablemente, la baja de Davidovich ha sido sensible, pero creo que es atribuible sólo a él no haberse querido dar la oportunidad de contribuir al que hubiera podido ser el mayor éxito de su carrera".

Además, Nadal ha destacado la labor de Ferrer y todo el equipo que, a pesar de no contar con los dos mejores jugadores del panorama nacional, han conseguido ofrecer un desempeño extraordinario: "David Ferrer, ha sabido trasladar a su equipo el espíritu de lucha, la confianza y el empeño en no desfallecer. Hemos visto cómo ha sido capaz de crear el ambiente idóneo para que cada miembro del equipo diera lo mejor de sí mismo".