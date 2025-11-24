'Mariliendre' y 'La Ruta: vol. 2 Ibiza', ganadores de 3 premios en el Festival de Cine de Almería

El creador de 'Mariliendre', su protagonista, Blanca Martínez Rodríguez, y la segunda parte de la serie 'La Ruta' triunfan en la noche de los premios del Festival de Cine de Almería. A estos se suma otra producción para Antena3.

Cuatro producciones de atresplayer han sido galardonadas este fin de semana con sendos premios en el Festival de Cine de Almería, en tres categorías diferentes. En las categorías de series dramáticas, la ganadora de la edición ha sido la segunda parte de 'La Ruta', 'La Ruta: vol. 2 Ibiza', una serie cuya primera parte ya fue aclamada por la crítica y merecedora de seis de los 11 premios a los que fue nominada en 2023.

En esta segunda parte de la producción de atresplayer, se relata la historia Marc Ribó, DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996. En ese momento, la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial, aunque 25 años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

'La Ruta: vol. 2 Ibiza' ha sido galardonada con el premio a mejor serie dramática. En la categoría de series dramáticas, también han resultado premiados Pau Freixas y Pol Cortecans como mejores creadores y Miren Ibarguren como mejor actriz, todos por 'Los sin nombre', y Javier Cámara por su interpretación en 'Yakarta'.

📺En atresplayer puedes ver 'La Ruta: vol. 2 Ibiza'

De las cuatro categorías de premios en series de comedia, la mitad se han ido para intérpretes de 'Mariliendre': Blanca Martínez Rodríguez ha sido la premiada como mejor interpretación femenina, mientras que Javier Ferreiro lo ha sido por ser el creador de la serie. Todo un éxito, tanto en público como en crítica —fue la cuarta más vista en su debut previo en cines—, 'Mariliendre' es un musical de Los Javis que cuenta la historia de Meri Román, quien había sido una reina de la noche gay de Madrid hace más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

📺En atresplayer puedes ver 'Mariliendre'

La última ganadora de la noche es la serie 'Sueños de libertad', de Antena3 (atresplayer): la tercera temporada de esta producción se ha llevado el premio del Festival de Cine de Almería por su tercera temporada.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.