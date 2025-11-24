Cobrar en B ante la precariedad laboral: casi la mitad de los jóvenes aceptaría cobrar en negro parte de su sueldo

Los detalles Según un informe de InfoJobs, el 26% de los trabajadores españoles aceptaría cobrar su sueldo en B. Esta cifra aumenta hasta el 50% cuando baja la franja de edad. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más aceptarían cobrar en negro.

El informe de InfoJobs sobre Pluriempleo y Salarios en B destaca que, debido al estancamiento salarial y el aumento del coste de vida, muchos trabajadores recurren a un segundo empleo o a cobrar en negro para llegar a fin de mes. Uno de cada cuatro españoles estaría dispuesto a cobrar en B, y uno de cada diez ya lo ha hecho en los últimos dos años. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, casi la mitad consideraría esta opción, y el 38% de quienes ganan menos de 1.000 euros al mes también. Además, el 10% de la población ocupada tiene más de un empleo, y el 32% de estos cobra en negro. Los menores de 35 años son los que más recurren al pluriempleo.

El estancamiento de los salarios y el encarecimiento del coste de vida están provocando que cada vez más trabajadores recurran a alternativas para llegar a fin de mes. Según el último informe de Pluriempleo y Salarios en B de InfoJobs, se ha normalizado que los trabajadores acepten un segundo empleo o reciban parte del sueldo en negro.

El estudio revela que uno de cada cuatro españoles estaría dispuesto a cobrar en B y uno de cada diez reconoce haberlo hecho en los últimos dos años. Según el informe, casi la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años se mostraría abierta a percibir ingresos en B, una cifra que alcanza el 38% entre quienes ganan menos de 1.000 euros al mes. Para muchos, el salario formal ya no garantiza la estabilidad necesaria, lo que empuja a buscar cualquier vía que permita llegar a fin de mes.

El informe apunta que el 10% de la población ocupada tiene más de un empleo. Entre estos perfiles, es mucho más común cobrar en negro: el 32% de quienes tienen varios empleos afirma haber cobrado en B, triplicando la media del conjunto de trabajadores.

Entre quienes han cobrado en B, uno de cada tres asegura que esta vía supone más del 25% de su salario total. En el caso de los jóvenes, uno de cada cuatro afirma que más de la mitad de lo que gana procede de dinero no declarado.

Además, según InfoJobs, los menores de 35 años son los que más recurren al pluriempleo: el 12% de los trabajadores de 18 a 24 años y el 30% de los de 25 a 34 años declaran combinar varios trabajos o actividades, frente al 17% de los mayores de 54 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.