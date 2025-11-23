Iberia denuncia un ciberataque a sus sistemas que afecta a los datos personales de sus clientes

Un avión de la aerolínea Iberia en una imagen de archivo

Iberia ha denunciado ante la UCO, la Agencia de Protección de Datos e INCIBE "el acceso externo no autorizado en un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero", que ha comprometido la confidencialidad de determinados datos personales de sus clientes.

En un comunicado emitido por la aerolínea, han tranquilizado explicando que la información contenida en ese sistema de intercambio de información al que se ha accedido es limitada y no es operacional, por lo que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos.

Y, según la investigación preliminar realizada, los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de la tarjeta de fidelización Iberia Club. Eso sí, la aerolínea matiza que "no se ha obtenido ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

Ahora bien, reconoce que se han extraído algunos códigos de reserva para vuelos futuros, aunque subraya que "de momento, no hay constancia de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con estos datos".

Tras detectar el acceso no autorizado, Iberia está comunicando la incidencia a los clientes afectados y ha establecido medidas de seguridad adicionales como un doble factor de autenticación para todos los afectados de manera que nadie pueda modificar su reserva o hacer cualquier gestión.

Por último, la aerolínea ha recomendado a los afectados que presten especial atención ante cualquier comunicación en nombre de Iberia y ha pedido disculpas a los clientes afectados por los problemas que este ataque externo les pueda ocasionar y asegura estar "poniendo todos los medios a su alcance para mitigar los efectos de incidente y evitar que pueda repetirse en el futuro".

