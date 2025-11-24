El jefe de MotoGP abre la puerta a competir en circuitos urbanos: "Lo que necesitamos..."

Carmelo Ezpeleta, jefe de MotoGP, cree que algunos circuitos urbanos sí se podrían adaptar para correr en MotoGP: "En Las Vegas es difícil".

Parece una locura, pero en MotoGP no descartan correr en circuitos urbanos. Eso sí, no como el de Las Vegas. Así se ha pronunciado el jefe, Carmelo Ezpeleta, que ha explicado que si hacen algunas adaptaciones sí podrían competir en este tipo de circuitos que están en las calles.

'Motorsport' recoge sus declaraciones de este domingo: "Nosotros no tenemos ningún problema para correr en circuitos urbanos... lo único que necesitamos tener son escapatorias, y en Las Vegas es difícil tenerlas. Pero hay algún trazado urbano de la F1 que podríamos utilizar".

El circuito de Mandalika, es Indonesia, sí se podría considerar urbano. Así lo apunta Ezpeleta: "Teóricamente, Mandalika es urbano, y allí estamos".

"Para nosotros, la seguridad es el aspecto más importante. Desde que nos hicimos cargo del campeonato, en 1992, ese es el compromiso que adquirimos con los pilotos, y en eso no nos relajaremos", explica el jefe de MotoGP.

Con el calendario ya cerrado para la temporada que viene, MotoGP se abre a importantes cambios para 2027. Porque también entrará en vigor una nueva normativa... y entonces algunos circuitos urbanos podrían entrar en el debate. Siempre llevando a cabo esas escapatorias pensando en la seguridad de los pilotos, claro.