La llamativa reflexión de un expiloto tras la lesión de Marc Márquez: "Ha permitido a mucha gente..."

Rubén Xaus ha analizado una temporada dominada por Marc Márquez. En este contexto, ha señalado la oportunidad que supuso para el resto de competidores la desafortunada lesión del ilerdense.

Rubén Xaus, expiloto de motociclismo y comentarista habitual del programa 'Dura la Vita', ha reflexionado acerca del campeonato del mundo y la situación actual que atraviesa la categoría reina.

El Mundial ha estado dominado de principio a fin por un Marc Márquezintratable. Desafortunadamente, el ilerdense cayó lesionado en Indonesia y no pudo participar en las últimas cuatro fechas del curso. Un contratiempo que no puso en riesgo el campeonato ya que la superioridad del de Cervera fue tan amplia durante el año que ya había certificado de formar matemática su noveno Mundial en el GP de Japón.

Sin embargo, la lesión del campeón abrió la puerta del foco mediático a otros pilotos que, sin Marc, pudieron aprovechar para destacar. Precisamente este tema fue abordado por Xaus, quien se expresó con claridad: "Nadie quiere que Marc se haga daño, pero esta lesión ha permitido a mucha gente sacarse espinas y dejarse ver".

Raúl Fernández, por ejemplo, sumó su primera victoria en la categoría en Australia y se subió al podio en Valencia en sus dos mejores resultados de la temporada. Ambos conseguidos entre los cuatro eventos en los que no participó Marc.

Álex Márquez, subcampeón del mundo, ha conseguido tres victorias en todo el Mundial y una de ellas se produjo en Malasia, cuando no corría Marc. Y Pedro Acosta subió al podio cinco veces en 2025. Tres de ellas fueron en los cinco últimos GP. Dos sin Marc en la parrilla y una el día que el ilerdense cayó lesionado en Indonesia.

Di Giannantonio subió al podio en cuatro ocasiones durante toda la temporada, dos en las últimas cuatro citas en las que Marc Márquez no participó. Y, finalmente, Marco Bezzecchi, tercero en el Mundial, ha ganado tres GP en todo el año. Dos de de ellos en las dos últimas carreras, citas en las que no participó el 93.