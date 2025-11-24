Zelenski critica que Putin quiere "reconocimiento legal para lo que ha robado" y el Kremlin rechaza los cambios de Europa

¿Por qué es importante? Ucrania y EEUU perfilaron el domingo en Suiza el nuevo acuerdo marco revisado sobre el documento inicial presentado por Washington, que recoge ahora algunas de las demandas de Kyiv: "Hemos conseguido mantener puntos extremadamente sensibles sobre la mesa".

El presidente ucraniano, Volodimir Zalenski, ha dicho este lunes que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve Estados Unidos es que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, quiere que tanto Kyiv como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.

"Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado", ha afirmado Zelenski, y ha agregado que esta demanda rusa es "el principal problema para avanzar hacia la paz". "Lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero", ha remarcado en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea, cuya cuarta edición se celebra este lunes en Suecia, según ha informado EFE.

Ucrania y EEUU perfilaron el domingo en Suiza un nuevo acuerdo marco revisado sobre el documento inicial presentado por Washington, que recoge ahora algunas de las demandas de Kyiv. "Hemos conseguido mantener puntos extremadamente sensibles sobre la mesa, entre ellos la liberación de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de 'todos por todos' y de los civiles", ha resaltado Zelenski en su discurso.

El presidente ucraniano ha especificado asimismo que el retorno de todos los niños ucranianos de territorios ocupados "secuestrados" por Rusia también figura en la versión revisada del acuerdo marco acordada por ucranianos y estadounidenses en Suiza, que debe ser presentada ahora al Kremlin. Zelenski ha destacado también que su administración continúa trabajando con EEUU y otros socios para buscar compromisos que "refuercen, no que debiliten" a Ucrania.

"Seguiremos explicando lo peligroso que es pretender que una agresión (militar) es algo que puede pasarse por alto", ha remarcado. Zelenski ha declarado además que los criminales de guerra deben responder por sus acciones ante la justicia. El acuerdo marco inicial -presentado por EEUU a Kyiv y según numerosos medios redactado por estadounidenses y rusos- preveía una amnistía completa para todos los actores implicados en la guerra en ambos bandos.

El Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz

Mientras, el Kremlin ha rechazo este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por EEUU. "En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", ha dicho Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a la prensa local.

El diplomático ha considerado "lógico" que ahora los estadounidenses se pongan en contacto con Moscú "para reunirse y comenzar la discusión de manera presencial". "Sabemos que hay ciertas señales al respecto, pero no existe un acuerdo concreto sobre un encuentro entre representantes rusos y estadounidenses", ha señalado, tras lo que ha añadido que el Kremlin no ha recibido propuestas sobre "quién y cuándo tiene intención de venir a Moscú".

Ushakov ha subrayado, además, que Rusia recibió el plan original de 28 puntos que recoge "los entendimientos que fueron alcanzados en Alaska", donde tuvo lugar la cumbre en agosto pasado entre los presidentes ruso y estadounidense. "Muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables", ha remarcado sobre el plan original que fue refutado por Kyiv y los europeos al considerarlo demasiado prorruso.

Con respecto a otros puntos del plan original de EEUU, "por supuesto requieren una discusión y un análisis de lo más pormenorizado entre las partes". Al mismo tiempo, ha considerado "natural" que el plan original "sea modificado con cambios por nuestra parte, seguramente también por parte ucraniana, y por la parte estadounidense y europea".

Al igual que hiciera esta mañana el portavoz del Kremlin, Ushakov ha asegurado que existen muchas "especulaciones" al respecto y que las autoridades rusas sólo creen lo que recibieron "por los correspondientes canales" oficiales. El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20% del territorio de la región de Donetsk. Eso sí, ambos planes no contemplan una declaración de un alto el fuego hasta que ambos bandos acepten el plan de paz. Aunque tras conocerse la existencia del plan, Putin respondió primero desplazándose a un puesto de mando para conocer la marcha de la ofensiva rusa en Ucrania, después aseguró que puede servir de base "para el arreglo pacífico definitivo" del conflicto.

Sin embargo, este requiere de "un análisis exhaustivo", según afirmó al reunirse el viernes con el Consejo de Seguridad de Rusia. Estados Unidos y Ucrania informaron en un comunicado conjunto que, como resultado de las conversaciones mantenidas el domingo en Ginebra, los dos países han elaborado "un marco de paz actualizado y perfeccionado". "Cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible", señalaba la nota oficial.

Trump dice que "algo bueno" puede estar sucediendo

Trump, por su parte, ha adelantado este lunes que "algo bueno" puede estar sucediendo en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. "¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo", ha escrito Trump en su red Truth Social.

El presidente estadounidense se había quejado este sábado de que el "liderazgo de Ucrania no ha expresado su agradecimiento" por los esfuerzos de EEUU por alcanzar la paz y que "Europa sigue comprando petróleo a Rusia". Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró tras las conversaciones en Ginebra que ninguno de los puntos pendientes de revisión son "insalvables" y dijo confiar en que se llegará a un acuerdo, aunque insistió en que la última palabra la tendrán los Gobiernos de Ucrania y Rusia.

El plan inicial de 28 puntos de Trump, que ha ligado la propuesta a un ultimátum que expira el jueves, incluye líneas rojas para el lado ucraniano, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

En la reunión de Ginebra se solucionaron varios puntos considerados problemáticos por ucranianos y europeos, entre los que destacan la eliminación de restricciones sobre la expansión de la OTAN, la revisión del veto a la adhesión de Ucrania a la Alianza y una reducción menos drástica de las fuerzas ucranianas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido cauto al expresar su optimismo este lunes en una entrevista con la cadena 'Fox News'. "No quiero repasar el plan línea por línea, sobre todo porque ahora está en debate. Como dije, hay muchos elementos buenos en el plan… pero hay algunos que deben mejorarse", ha afirmado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.