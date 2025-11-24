Venezuela responde a la campaña de Trump contra un Maduro relajado tachándola de "ridícula patraña"

¿Por qué es importante? La Casa Blanca ha elevado la presión a Maduro designando como organización terrorista al Cártel de los Soles, un grupo criminal que según EEUU está liderado por el presidente de Venezuela, por el que ofrecen 50 millones de dólares.

Venezuela ha respondido a la campaña de Donald Trump contra Nicolás Maduro, calificando de "patraña" su designación como "terrorista" por parte de Estados Unidos. La tensión en el Caribe ha aumentado con el despliegue militar estadounidense. Washington ha acusado a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una organización que consideran terrorista, ofreciendo 50 millones de dólares por su captura. Maduro tacha estas acusaciones de "ridículas" y una excusa para una intervención ilegal. La Cancillería venezolana critica estas "agresiones" y pide a Trump rectificar, afirmando que perjudican a los pueblos del Caribe y no combaten el tráfico de drogas.

EEUU ha calificado en los últimos días a Maduro de "dictador", "narcotraficante" y ahora también de "terrorista". La Casa Blanca ha elevado la presión a Maduro designando como organización terrorista al Cártel de los Soles, un grupo criminal que según EEUU está liderado por el presidente de Venezuela, por el que ofrecen 50 millones de dólares.

Maduro lo tacha de "ridícula patraña" y "una vil mentira" para justificar una intervención ilegal contra Venezuela. Una teoría respaldada por el presidente colombiano que, aunque no apoya a Maduro, cree que EEUU va a por el petróleo de Venezuela. Trump allana así el camino a una posible intervención militar en el país, mientras Maduro parece bastante relajado, bailando un remix al ritmo de sus famosas frases en inglés, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

"Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas", agrega la Cancillería venezolana a través de un comunicado.

A su juicio, esta nueva "maniobra" de Estados Unidos fracasará como las "recurrentes agresiones" anteriores. El Gobierno de Nicolás Maduro ha instado a la Administración de Trump a rectificar esta "errática política de agresiones y amenazas", rechazadas, ha dicho, por el propio pueblo estadounidense y que, ha advertido, "afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó el pasado 16 de noviembre la designación, a partir de este lunes, del Cártel de los Soles como un grupo terrorista extranjero (FTO), organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano.

Esta decisión se dio a conocer después de que el Departamento del Tesoro de EEUU ya catalogara en julio al Cártel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano insiste en que esta agrupación es un "invento" de Estados Unidos.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cártel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump. Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

