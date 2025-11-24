'El Yeyo', 'El Monje Vidente' y 'El Pantoja': así son algunos de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional

¿Por qué es importante? La Policía Nacional ha publicado la lista de los diez fugitivos más buscados y ha solicitado la colaboración ciudadana para localizarlos. Por primera vez han utilizado IA para recrear su aspecto físico.

La sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional ha revelado las fotos de los diez delincuentes más buscados y ha solicitado colaboración ciudadana para encontrarlos. Todos son hombres y nueve de ellos son españoles. Asimismo, están catalogados como 'altamente peligrosos' por haber cometido graves delitos.

En este sentido, los agentes han recurrido por primera vez a la inteligencia artificial para mostrar sus posibles cambios físicos y estéticos. En la lista aparecen pederastas como Daniel Vázquez Patiño o Juan Herrero Guerrero, buscado por abusos y agresiones a menores. También hay peligrosos asesinos, como José María Pavón Pereira, o narcotraficantes como Sergio Mora Carrasco y Jesús Manuel Heredia.

'El Yeyo', de pilotar lanchas de carreras a cargadas de droga

Sergio Mora Carrasco, alias 'El Yeyo', fue el primer español en competir en la llamada Fórmula 1 del mar. Su rapidez y destreza le convirtieron en toda una joven promesa de la competición en 2008. Sin embargo, cuando estaba en la cúspide de su trayectoria, decidió cambiar las lanchas de carreras por las que iban llenas de drogas. Se convirtió en un piloto experto y, según la Policía, en uno de los mayores narcotraficantes de Europa. Su circuito de carreras era la ruta del hachís en el Campo de Gibraltar.

Un año después de que se le considerase una joven promesa de las lanchas, se le condenó por primera vez. En 2009 le sentenciaron a cumplir 11 años de prisión por tráfico de drogas. A partir de ahí comenzó a acumular condenas y a entrar y salir de la cárcel, hasta que en 2017 protagonizó una huida de película. Toda su organización fue detenida, pero 'El Yeyo' escapó en helicóptero. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Con el narcotráfico ha logrado acumular un patrimonio valorado en 30 millones de euros. Entre sus posesiones destacan una hacienda árabe del siglo XI convertida en hotel de cuatro estrellas en Huelva, así como chalets en urbanizaciones de lujo, cuatro viviendas en Marbella, locales comerciales, naves industriales, coches de alta gana y hasta avionetas.

Actualmente, tiene 48 años, mide 1,72 metros de altura y según la información ofrecida por la Policía tendría una complexión "obesa", su tez sería blanca y tendría los ojos marrones.

Grafismo de la ficha policial de Sergio Jesús Mora Carrasco y sus posibles apariencias

Juan Herrera Guerrero, el presunto extorsionador sexual del diseñador Francis Montesinos

Juan Herrera Guerrero puede que sea uno de los fugitivos más famosos. Conocido como 'El monje vidente' se presentó en un conocido programa de citas y aseguró tener poderes: "Yo soy vidente, soy médium, y digamos que soy brujo de alta magia, hago magia negra". Sin embargo, está acusado de abusar y agredir sexualmente a menores.

Además, este delincuente encabezaba una presunta red de menores que utilizaba para chantajear, a cambio de dinero, a celebridades de la Comunidad Valenciana, a quienes les ocultaba la edad. Una de sus víctimas fue el diseñador de moda Francis Montesinos, quien llegó a repugnar "todo aquello que pueda referirse a abuso o explotación de menores".

En estos momentos tiene 53 años y mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Asimismo, la última pista que se tiene de él se obtuvo en Bilbao hace dos años.

Grafismo de la ficha policial de Juan Herrera Guerrero y sus posibles apariencias

Jesús Manuel Heredia, 'El Pantoja'

Jesús Manuel Heredia 'El Pantoja' es un conocido narcotraficante de Algeciras que trabajó junto a Abdellah El Haj -'El Messi del Hachís'- y que se convirtió en el líder del clan que lleva su nombre. Se encargaba de transportar grandes alijos de hachís entre Marruecos y la costa gaditana utilizando todo tipo de embarcaciones.

Fue detenido en 2020 en Chiclana de la Frontera (Cádiz) durante la operación Caniche/Rubio y condenado a cuatro años y cinco meses de prisión en 2022. Su buen comportamiento en la cárcel fue recompensado con varios permisos penitenciarios. Precisamente, después de uno que tuvo en marzo de este año, nunca regresó.

Según las recreaciones generadas por la Policía, tiene una complexión obesa; mide 1,80 metros; tiene el pelo oscuro y con entradas, así como ojos marrones y múltiples tatuajes.

¿Cómo ayudar a la Policía?

La Policía ha reiterado en numerosas ocasiones que la colaboración ciudadana suele ser clave en estos casos. A veces, incluso, se logra que el propio delincuente se entregue al verse acorralado. En esta ocasión, todos aquellos que puedan tener alguna información relevante, pueden escribir a la dirección de correo: losmasbuscados@policia.es

