La rivalidad entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso ha sido una de las más famosas y complicadas de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, y aunque ambos pilotos han tenido suertes muy dispares en su carrera, ahora son dos de los mejores pilotos del mundo y, también, dos de los más veteranos.

Además, aunque no cuentan con el coche más rápido, ambos cuentan con un monoplaza capaz de competir por las primeras posiciones y así queda demostrado en la clasificación. Por ello, el jefe de equipo de Mercedes, ha querido comparar a ambos pilotos a pocas horas de comenzar el Gran Premio de Las Vegas.

"Lewis Hamilton cumplirá 39 años en enero y Fernando Alonso con 42 todavía está fuerte. Has visto en las últimas carreras que su rendimiento, velocidad y destreza en carrera están ahí. Pero si no tiene el coche debajo de él, no puede ganar", asegura Toto Wolff en 'DAZN'.

Y es que Toto confía en que Lewis pueda seguir los pasos de Fernando en los años que le quedan en el 'Gran Circo' aunque, al igual que sucede con Alonso, Hamilton necesita de un buen monoplaza para poder luchar: "A Fernando Alonso y Hamilton solo hay que darles un coche rápido para ganar".

Sin embargo, en el GP de Las Vegas ambos luchan por objetivos diferentes. Lewis, gracias al buen rendimiento de su Mercedes, pelea por el subcampeonato de pilotos con 'Checo' Pérez mientras que Fernando ya está centrado en 2024.