Ya han aterrizado en Las Vegas todos y cada uno de los pilotos con el objetivo de ofrecer un espectáculo como nunca antes ha sucedido en la historia de la Fórmula 1. Y es que, al menos fuera de la pista, el lujo, la fama y el espectáculo nocturno están más que asegurados.

Sin embargo, lo verdaderamente importante para todos es lo que suceda dentro de la pista. Un trazado bastante polémico debido a las bajastemperaturas a las que va a estar expuesto a las horas de madrugada a las que se disputa la carrera.

Por ello, otra de las incógnitas que envuelven este Gran Premio es el rendimiento real de Aston Martin. Y es que, tras un Gran Premio de Brasil en el que Fernando Alonso consiguió un podio único logrando doblegar a todo un Red Bull como el de 'Checo' Pérez, las expectativas de los británicos no son precisamente bajas.

De todo ello ha hablado el propio Fernando Alonso que, a través de unas declaraciones que recoge 'Marca', confiesa que ganar en Las Vegas sería muy bonito: "Seria bonito ganar en Las Vegas, pero creo que es improbable que ocurra".

"No es un circuito que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora. Sinceramente, no creo que suceda. Al no haber carreras soporte habrá que ver la evolución de la pista y eso es un para todos, porque cada vuelta será diferente a la anterior. Tenemos que adaptarnos al agarre cambiante", confiesa el asturiano.