El jefe de Honda deja el cargo tras el desastre del Aston Martin de Alonso

Koji Watanabe, jefe de la fábrica nipona, ha anunciado su separación con respecto al proyecto de Fórmula 1 después de una temporada terrible por el desastroso rendimiento del Aston Martin.

Honda es el gran señalado del que está siendo uno de los peores años de Fernando Alonso en la Fórmula 1. La fábrica japones era una de las grandes innovaciones en el diseño de un coche que, antes de comenzar el Mundial, parecía que iba a tener potencia para optar a ganar carreras.

El sueño y la ilusión se esfumaron cuando en los primeros test de pretemporada todo comenzó a ir mal. De hecho, el monoplaza, en las primeras carreras, era muy poco fiable hasta el punto de que se marcó como objetivo en la escudería acabar carreras antes de pensar en otros resultados.

La decepción ha sido absoluta para un proyecto que estaba encabezado por Adrian Newey, el mejor ingeniero de la historia, y Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos de la historia. Honda, debido al diseño de un motor que solo ha dado problemas, es el gran culpable.

Tras unos meses de mucha tensión y presión, Koji Watanabe, jefe de la fábrica nipona y líder del proyecto de la Fórmula 1, ha dejado su cargo: "Es un honor para mí servir como presidente de HRC junto a mis maravillosos colegas. Empecé el proyecto de integrar el desarrollo de las carreras de automovilismo en HRC cuando, en 2020, asumí la responsabilidad de la operación y la comunicación de los deportes de motor como Director de Marca y Operaciones de Comunicación de Honda".

"Desde entonces, decidimos regresar a la F1, expandimos nuestra estructura global de deportes de motor reorganizando HPD en EE. UU. como HRC US y estableciendo HRC UK, y trabajamos en la construcción de la marca global de HRC. Durante los tres meses que me quedan de presidencia, seguiré esforzándome al máximo, con el objetivo de alcanzar la victoria hasta el final", concluye el directivo nipón.

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