Dará que hablar: ojo al 'dardo' de Alonso a Honda tras la clasificación del GP de Baréin en Malasia

Fernando se muestra satisfecho con el resultado en la 'quali' en el trazado de Sepang, pero sigue señalando a la unidad de potencia de la factoría japonesa.

La actuación de Aston Martin en la clasificación fue la mejor de esta temporada 2026 de Fórmula 1. Ambos coches en la 'Q2' y en el caso de Fernando Alonso se quedó a cuatro décimas de lograr entrar en el top 10. Una distancia un tanto lejana aún a la hora de ver a los de Silverstone liderando la zona media.

A pesar de que el asturiano ha confirmado el paso adelante, ha comentado que los problemas de motor también se han notado en Sepang. No había más que sacar en su último intento de 'Q2' y ha soltado un recado más a Honda: "La vuelta estuvo cerca del máximo. La manejabilidad no fue fácil"

En un circuito caracterizado por dos grandes rectas, (la principal y la inmediatamente anterior a esta) evidencia que es un terreno donde la escudería británica sufrirá mucho en carrera. El ovetense ha pronosticado su devenir para el domingo: "Si sales delante y abres un hueco, puedes gestionar los neumáticos en una carrera limpia".

"Pero si pierdes posiciones en las primeras rectas y no les adelantas, porque no tienes punta, tu carrera se ve muy comprometida. Dependerá de muchas cosas, esperemos que vaya bien y sea divertida", ha reflexionado el bicampeón en declaraciones recogidas por 'As'.

Ve altamente complicado puntuar, pero un acierto en la estrategia, beneficiándose de que el Aston ha mejorado su degradación en los neumáticos y la posibilidad de lluvia abra el abanico de opciones: "Es mucho mejor salir 12º que 21º, así que intentaremos disfrutar”.

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