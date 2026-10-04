La genial reacción de Piastri tras el octavo puesto de Alonso en Sepang: "Es el maestro del caos"

El australiano da su opinión sobre la tremenda actuación del piloto de Aston Martin en el surrealista Gran Premio de Baréin en el circuito de Sepang.

Este GP de Baréin pasará a la historia por ser uno de los eventos más extraños que se han vivido. Pasó de todo. Más de una hora y media de retraso desde el inicio previsto, un enorme diluvio y un fallo general del software de varios coches en la vuelta de formación.

En una carrera de locura, Fernando Alonso volvió a ser de los más destacados del día con una espectacular remontada desde el fondo de la parrilla hasta el octavo lugar. Aston Martin se equivocó al inicio, pero tanto el equipo como el español consiguieron enmendarlo.

Este resultado ha sido elogiado por el McLaren de Oscar Piastri. Al terminar la sesión su ingeniero le comentó el resultado final de la carrera y le notificaron la actuación del bicampeón. La reacción del 'aussie' no tuvo desperdicio tal y como recoge la emisión oficial de la Fórmula 1.

"Wow, sigue siendo el maestro del caos", afirmó el papaya por radio. Hay que tener en cuenta que el propio Alonso tuvo una épica batalla con Lando Norris, el propio compañero de equipo de Oscar, por la P8 cuando faltaban apenas tres giros.

No ha sido un fin de semana bueno para los de Woking. Piastri acabó sexto y no pudo inquietar a los Ferrari en la lucha por el top 5. Ni que decir de su compañero que con su error durante el 'safety car' le hizo perder muchas posiciones.

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