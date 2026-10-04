'Chute' de ilusión de Alonso tras la exhibición en Sepang: "Sobre el papel, en Singapur..."

El asturiano ha dejado una reflexión tremendamente sorprendente tras su mejor carrera del año. El Gran Premio de Singapur podría desatar aún más la euforia en Aston Martin.

Fernando Alonso ha dejado una auténtica exhibición sobre la trazada de Sepang. El asturiano ha vuelto a exprimir hasta el último ápice de velocidad presente en el Aston Martin para firmar su mejor resultado de la temporada. Un octavo puesto.

Fernando se ha desenvuelto a las mil maravillas en el caos de la lluvia y de los errores informáticos. No hay que olvidar que el comienzo de la carrera ha estado marcado por un fallo de software casi global que ha afectado a muchos coches de la parilla inutilizándolos.

Alonso, en una situación que distraería a cualquiera, comenzó la carrera con dudas tras una decisión arriesgada de Aston eligiendo neumáticos secos. Fernando ha perdido muchas posiciones al principio pero con la sequedad de la pista ha comenzado a marcar tiempos tremendos.

Un espectacular tramo final de carrera y unos afortunados abandonos han terminado por hacer que Fernando cruzara octavo la línea de meta. Los más optimista ha llegado luego cuando el asturiano ha asegurado en 'Sky Sports' que en Singapur la previsión de rendimiento del Aston Martin es hasta mejor que en Sepang.

"Sobre el papel es mejor que Malasia. A ver si podemos repetir o mejorar. el rendimiento, estoy emocionado. Decidimos mal con los lisos, pero adelanté a Hamilton y me alejé de él y pensaba que iba bien, pero no", señala Fernando.

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