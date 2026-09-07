Los vecinos de El Cabanyal (Valencia) estallan contra los turistas que destrozan el barrio: "Esto es una central nuclear para una ciudad"

Además, denuncian que el barrio sobrepasa el número de viviendas máximas permitidas, un 8% marcado por una normativa municipal.

Uno de los grandes problemas que tiene España por resolver es la vivienda y, aunque no es el único motivo, su situación está muy relacionada con la proliferación de pisos turísticos que, además, traen un turismo particular.

Por ello, muchos vecinos denuncian la masificación de turistas, como es el caso de los residentes en el barrio valenciano de El Cabanyal. Es un barrio pesquero con mucha tradición de turismo, pero que se está degradando por la presencia de turistas que vienen con un comportamiento incívico y que acaban condicionando la vida de los vecinos.

"Piensa que viene tres días a emborracharse aquí porque es la tipología de turista. El turista aquí viene tres días y los tres días son fin de semana", afirma un vecino. "Tú pasas ahí con tus hijos y tienes un par de gente que va a emborracharse", añade otro. "Esto es una central nuclear para una ciudad", llegan a sentenciar.

Además, también denuncian la cantidad. Hay una normativa municipal en Valencia que asegura que no puede haber más de un 8% de viviendas destinadas al turista y con la inauguración de todo un bloque con cerca de 940 habitaciones para turistas se pasa por encima de este porcentaje.

Un edificio de 25.000 metros cuadrados, 428 habitaciones y capacidad para casi 900 personas. Según datos del INE, más de 4.000 municipios españoles tienen menos habitantes que este edificio que los vecinos denuncian que alterará aún más su vida.

"Estamos en el 26% cuando el tope es del ocho. Solo con las legales lo triplica y se añade las ilegales, lo cuadriplica", advierte Vicent Gallart, vicepresidente de la asociación de vecinos del barrio.

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