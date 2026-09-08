La crítica de Rodri al Valencia: "Son muy flojos estos, son malísimos"

Tras ser sustituido en Mestalla, 'El Día Después' captó una conversación entre el ex del Manchester City y Pau Cubarsí.

Después de ser sustituido y de recibir la ovación de Mestalla, Rodri Hernández anduvo 'como Pedro por su casa' en el banquillo ché.

El madrileño, tras sentarse junto a Pau Cubarsí y sin recordar que podía haber decenas de cámaras enfocándole, dejó un análisis muy crudo sobre el nivel que percibía del conjunto de Corberán.

"Muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos", le dijo al central en el minuto 62 cuando el marcador reflejaba un contundente 0-3.

"Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", añadió tal y como revela 'El Día Después'.

Cuando Cubarsí le dijo que cerca de puestos europeos, el ex del Manchester City no dio crédito: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

Consumidas las cuatro primeras jornadas de LaLiga, el Valencia es colista con un punto y ocho goles encajados.