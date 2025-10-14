El jefe de Aston Martin traza el plan para 2026: "Crear un coche rapidísimo..."

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que junto a Adrian Newey están decididos a "crear un coche rapidísimo" para las nuevas normas de la Fórmula 1.

Aston Martin está decidido. Quiere que Fernando Alonso sea campeón del mundo en 2026, en las nuevas normas de la Fórmula 1. Por eso Andy Cowell y Adrian Newey están trabajando para construir "un coche rapidísimo". Una declaración de intenciones. Quieren y a por todo y quieren hacerlo ya.

Cowell, en una entrevista a 'Motorsport', habla de ese plan: "Cuando hablo con Adrian y con nuestros ingenieros, estamos decididos a crear un coche rapidísimo. Queremos tener un coche tan bueno que cualquier piloto con una superlicencia quiera conducirlo".

Con Fernando no hablan de su futuro en el Gran Circo y sí en el trabajo para el año que viene: "Todas mis conversaciones con él se centran en 2026. Todo gira en torno a 2026. Eso ha provocado una temporada difícil este año, pero en fin, todos nuestros esfuerzos y enfoque están puestos en 2026. Creo que Fernando está pensando principalmente en el final de 2026 y luego pensará en qué va a hacer".

"Ahora mismo, estamos esforzándonos al máximo para estar en la mejor posición posible para 2026, 2027 y los años siguientes. Fernando ha demostrado ser un piloto fenomenal, y la edad no parece ser un problema para él en absoluto. De hecho, la edad parece ser una fortaleza para él", dice Cowell antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

Fernando ha manifestado ya en varias ocasiones que si el año que viene puede luchar por el título se retirará del Gran Circo. Y en Aston Martin están decididos a dar el gran salto en apenas unos meses. De ser un equipo de la zona media a luchar por con los mejores como hicieron en 2023.

