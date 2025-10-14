Un extenista italiano señala la gran diferencia entre Carlos Alcaraz y Sinner

Paolo Bertolucci considera que su compatriota carece de la "consistencia física" que sí tienen el murciano y Djokovic.

Tras los abandonos de Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati y en su debut en Shanghái frente a TallonGriekspoor, Paolo Bertolucci ha sido muy duro con su compatriota.

En declaraciones a 'SkySports Italia', el que fuera número 12 del mundo ha afirmado que Jannik está cada vez más mermado físicamente.

"Es una pena porque Sinner tuvo una gran oportunidad en este torneo (Shanghái). Él (Sinner) es un poco frágil. Una vez tuvo calambres, una vez su estómago, una vez su codo, y luego las ampollas y su cadera. En resumen, está empezando a resentirse de muchas cosas", ha explicado.

De hecho, considera que esa es la principal diferencia entre Sinner y sus dos grandes rivales: "No tiene la misma consistencia física que Djokovic o Alcaraz, esto me parece obvio a estas alturas, no es sorprendente".

A pesar de ello, Bertolucci no quiere ser alarmista: "Pero tampoco deberíamos preocuparnos demasiado. Repito, en esta tragedia, tenemos al número 2 del mundo".