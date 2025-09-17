El jefe de Aston Martin desvela la ilusión de los trabajadores de cara a 2026: ¡sonríen al ver los resultados!

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que en la fábrica hay muchas sonrisas al ver cómo evoluciona el trabajo para la temporada que viene.

El 99% del trabajo de Aston Martin se centra en el coche del año que viene, el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Y en la fábrica de Silverstone hay sonrisas. Hay sonrisas porque están ilusionados con el trabajo que empieza a salir a la luz. Ha sido Andy Cowell, el jefe, el que lo ha desvelado en una entrevista.

"El socio técnico gerente Adrian Newey ha dado un gran impulso al enfoque que está adoptando el equipo y la gente está disfrutando de su trabajo... están sonriendo ante los resultados que están viendo", apunta el jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll, los dos pilotos que continuarán para 2026.

"Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios técnicos mientras nos esforzamos por alcanzar la próxima temporada", apunta Cowell.

El día a día es intenso en la fábrica: "Nos centramos en lo que podemos hacer día a día para garantizar que el rendimiento del AMR26 sea el máximo posible, pero también en cómo podemos seguir mejorando todo lo que tenemos a nuestra disposición, ya sea optimizando las herramientas de vanguardia que tenemos, capacitando a nuestro personal para que aprovechen al máximo esas nuevas herramientas o perfeccionando los métodos de ingeniería que utilizamos".

¿Y qué pasa con este 2025?

Cowell tampoco quiere olvidar el presente. Sumar puntos esta temporada es fundamental. Y aunque en Monza ninguno de sus dos coches puntuar, sí hubo doblete en Zandvoort: octavo puesto para Lance y noveno para Fernando.

"Nos queda un tercio de la temporada y queremos luchar por los puntos en cada una de las ocho carreras restantes", dice el jefe de Aston Martin sobre el objetivo que les queda para las ocho carreras del mundial de la Fórmula 1.