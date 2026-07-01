Jarro de agua fría de Button a Fernando Alonso: "No vamos a ganar carreras"

El motivo por el que Button envidia a Fernando Alonso y Stroll: "Me encantaría trabajar con él"

El expiloto británico y campeón de F1 en 2009 ha expresado su deseo de continuar viendo correr al bicampeón del mundo en Aston Martin, aunque duda que este año consigan ganar una carrera.

¿Continuar o abandonar Aston Martin? Esa es la cuestión que deberá abordar Fernando Alonso este verano. El bicampeón del mundo termina su contrato con los británicos esta temporada y aún no ha decidido cuál será su futuro en 2027, por lo que el devenir del Mundial de Fórmula 1 puede decantar su decisión.

En los últimos días, muchos directivos y trabajadores de Silverstone han expresado su deseo de ver a Fernando más años al frente del volante vistiendo el mono verde. Y, aunque la situación es bastante delicada, todos confían en su renovación. Uno de los que también quiere seguir viendo al asturiano en Aston Martin es su excompañero y ahora embajador de la marca, Jenson Button.

"Todos queremos verle en el deporte en el futuro; sería una pena si no está en 2027. Respetaré cualquier decisión que tome, porque sé que es decisión de cada piloto cuándo elige retirarse, pero me encantaría verle competir y me encantaría verle ganar carreras con Aston Martin. Sería espectacular", confiesa el británico en una entrevista para el 'Diario AS'.

Para que Alonso permanezca junto a ellos, será necesario que incorporen grandes mejoras en lo que queda de campeonato y, también, con la vista puesta en el año que viene. "Aston Martin está haciendo todo lo que puede para producir un coche competitivo, pero va a necesitar más que este paquete de mejoras", asegura Button.

A su vez, el expiloto y campeón del mundo en 2009 con Brawn GP ha recalcado que, con estas mejoras que pretenden incorporar al AMR26, no van a ser capaces de ganar carreras, pero sí serán más competitivos. "No van a ganar carreras una vez lleguen las mejoras, pero esperemos estar más en la batalla. Es importante que las mejoras funcionen; Fernando y el equipo lo esperan", añade Jenson.

Por último, Button ha hecho hincapié en que dichas incorporaciones no aportarán una ventaja al equipo "de la noche a la mañana" y es inevitable pasar página y apuntar a 2027. "Los fans tenemos que esperar, pero creo que habrá que poner el punto de mira en 2027 para ver un gran salto en términos de mejora", concluye el británico.