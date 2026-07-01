La característica de Rafa Jódar que más destaca Toni Nadal

El tío y exentrenador de Rafa ha asegurado que el de Leganés "te obliga a ir al límite" y no descarta que dé la 'campanada' en Wimbledon.

"Si hay un torneo para dar sorpresas..."

Sin jugar desde que cayese en cuartos de final de Roland Garros ante Alexander Zverev, Rafa Jódar debutó con buen pie en Wimbledon ganando en tres sets al local Gill.

En segunda ronda le espera un Pablo Carreño que está viviendo una segunda juventud y a sus 34 años ganó su primer partido en el All England Club el pasado lunes.

Toni Nadal analizó en 'Radioestadio' la primera jornada del tercer Grand Slam del año y puso el ojo en el de Leganés.

De hecho, a pesar de que no sea su superficie preferida, el tío y exentrenador de Rafa Nadal no descarta que pueda dar la campanada.

"Jódar juega mejor en otras superficies, pero tiene mucho desparpajo y, si hay un torneo para dar sorpresas, ese es Wimbledon", ha explicado.

"Jódar es favorito ante Carreño. Es un jugador que te obliga a ir al límite", ha añadido Toni.